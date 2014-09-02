Доллар поднялся на 0,5% по отношению к иене

Доллар поднялся на 0,5% против иены на азиатских торгах во вторник на фоне резкого увеличения покупок акций. Улучшение настроений основывалось на ожиданиях, что премьер-министр Синдзо Абэ представит новый состав кабинета министров, который будет стремиться к более решительному подходу при инвестировании средств государственного пенсионного фонда.

Перспектива, что более значительный объем пенсионных резервов будет направлен на фондовый рынок, способствовала росту индекса Nikkei Stock Average на 1,5%, это в свою очередь, повысило стоимость американской валюты до семимесячного максимума против йены на 1,5%. Некоторые дилеры предложили, что доллар может дойти до годового максимума уже в среду. Евро упал к минимуму за год по отношению к доллару, на фоне ожиданий дополнительного денежного смягчения со стороны Европейского центрального банка и опасений по поводу геополитической нестабильности в Украине.



Доллар был на уровне 104.81 иены по сравнению с 104.34 иены в понедельник поздно вечером в Северной Америке, рост котировок на фондовом рынке привел к крупным покупкам доллара, которые подтолкнули пару до максимума с 16 января - 104,87. Евро 1.3120 был с 1.3129 долларов. Японские СМИ сообщили, что депутат правящей Либерально-демократическая партия депутат Ясухиса Сиодзаки займет пост министра здравоохранения в рамках перестановок в кабинете министров, которые будут произведены в среду.



Инвесторы следят за инвестиционными планами пенсионного фонда в 1,2 трлн долларов, чтобы отметить, если он будет покупать больше активов, таких, например, как японские акции. Сдвиг в активах ГИПФ по отношению к другим иностранным активам может также помочь поддержать силы доллара.