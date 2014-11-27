Евро, вперед! Безработица в Германии на рекордном минимуме за 20 лет

Сегодня опубликованы отчеты по числу безработных в Германии. По данным этого отчета, количество не имеющих работу снизилось в этом месяце на 14 тыс. - до 2,87 млн человек. Об этом сообщает Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Аналитики прогнозировали уменьшения числа безработных всего на 1 тыс.

Теперь, согласно пересмотренным данным, в октябре безработных в Германии стало меньше на 23 тыс., а не на 22 тыс., как сообщали до этого. Безработица же составила 6,6%, и это рекордный минимум за последние двадцать лет!

В ноябре безработица в Германии также остается на уровне 6,6%, хотя рынок ждал сохранения на уровне сентября - 6,7% (таким он был с марта по сентябрь). Немецкая экономика возвращается к росту в III квартале, также улучшились показатели делового и потребительского доверия в ноябре. Но Бундесбанк пока не уверен, что восстановление продлится до конца года в таком же спокойном ритме.

"Постепенное восстановление в Германии возобновится в предстоящие месяцы, поскольку низкая безработица и слабый евро поддерживают потребительские расходы и экспорт", - считает старший экономист из Capital Economics Дженнифер Маккьюн.

Евро получил небольшую поддержку после этого отчета, однако пока пара EUR/USD сохраняет отрицательное движение — сейчас торгуется на уровне 1,2475, снижение на 0,26%.