Европа в среду: энергетики и горняки носили зеленое, нефтяники — красное

На вчерашних торгах в Европе царило веселье и разнообразие. Сводный индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился. Индекс самых больших предприятий Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 0,07%. FTSE тоже чуть просел (на 0,03%), САС 40 потерял 0,2%, а вот DAX прибавил более серьезно: 0,55%.

В мажоре работали акции энергетиков и горняков. RWE и EON, поставляющие львиную долю электроэнергии в Германии, прибавили 3% и 1,7% соответственно. А BHP Billiton вырос на 0,8% в Лондоне после вчерашнего снижения. Anoglo Amerikan отыграла еще больше — 1,4%.

Туроператор Thomas Cook обрушился на 18% на новостях об уходе в отставку генерального директора компании.

Среди крупных потерь — еще и Seadrill, акции которой торгуются на бирже в Осло. Она обвалилась на целых 18%, потому что оператор буровых установок временно прекратил выплачивать дивиденды.



