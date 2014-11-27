Евро снова перешел за 59,2 руб.

Во время вчерашних вечерних торгов на Московской бирже евро превысил уровень 59 рублей (впервые за 8 дней) и составлял к 19:00 по мск 59,11 руб. Доллар тоже подрос — до 47,24 руб.

Сейчас сделки заключаются уже на уровнях 59,244 руб. за евро и 47,225 за доллар.

Третьи сутки рубль теряет силу, сильно падая против иностранных валют. Вечернее падение в среду началось из-за опасений на геополитическом фоне и после невнятных новостей о снижении уровней добычи нефти — то ли договорились снижать, то ли нет. Плюс сами нефтяные цены снова пошли вниз — к 8:54 по мск Brent торговался уже за $76,47 за баррель (снижение на 1,49%). Еще вчера на закрытии рынка фючерсы на эту марку нефти торговались за $78,33 за баррель.