Сегодня стартует саммит ОПЕК. Но договорятся ли страны-экспортёры о сокращении добычи?

Сегодняшняя встреча стран-экспортеров нефти ожидается напряженной — участникам картеля предстоит обсудить множество вопросов. Например, какое решение они выберут — быстрый выход из сложной ситуации (сокращение добычи, чтобы стабилизировать цены) или останутся наблюдать (и дадут ценам и дальше падать, пока с рынка не уйдет кто-то из конкурентов по объёмам топлива, например, кто-то из США). В конце концов, все ли страны готовы пойти на сокращение добычи нефти? Как будут соблюдать квоты каждый из членов картеля?

Сегодня газета The Washington Post охарактеризовала предстоящую встречу как «самую важную встречу ОПЕК за многие годы». Прогноз издания — вероятно, что самми не приведёт к сокращению добычи нефти до тех уровней, которых будет достаточно, чтобы поддержать цены на нефть.

«Нефтяные и сырьевые аналитики сомневаются, что ОПЕК в состоянии вообще о чем-либо договориться, во всяком случае о том, чтобы сократить добычу достаточно сильно для стабилизации цен», — пишет издание.

Пожалуй, ключевую роль сегодня на встрече должна сыграть Саудовская Аравия. Пока страна ведёт собственную игру, «снижая цену для сохранения своей доли на рынках» (пишет газета), многие считают, что она специально сохраняет высокий уровень добычи сырья и тем самым снижает цены. Одновременно еще одна цель Саудовской Аравии — попытаться замедлить бум сланцевой нефти в США, чтобы американскую нефть было невыгодно добывать вообще. Но по оценкам фирмы IHS, примерно 80% возможного объема сланцевой нефти в США останется прибыльным и при $70 за баррель, а значит, что добыча не прекратится, просто уменьшатся его темпы.

«Большинство аналитиков ожидают некоторого сокращения добычи в ОПЕК — скажем, на полмиллиона баррелей в день, — пишет The Washington Post . — Но большинство из них в данный момент также сомневаются, достаточно ли будет подобного сокращения, чтобы нынешние цены выросли или хотя бы просто сохранились»

Кстати, сегодняшний саммит ОПЕК пройдёт без России. Такое заявление сделал глава министерства энергетики Александр Новак в кулуарах форума по международной энергоэффективности и энергоснабжению (ENES), сообщает РИА Новости. Когда журналисты задали вопрос по поводу посещения мероприятия, министр ответил: «Нет, не поедем».

На днях в Вене представители России, Саудовской Аравии, Мексики и Венесуэлы провели встречу, где попытались обсудить вопросы, связанные с продажей нефти. Судя по собщениям в СМИ, однозначного решения не было принято, участники только договорились координировать действия в нефтяной сфере и собираются встретиться снова через три месяца.

По мнению главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, в ходе сегодняшнего саммита ОПЕК страны не смогут договориться. «Ничего не будет, страны ОПЕК разобщены и не надо ожидать от встречи ОПЕК чего-то», — заявил министр.