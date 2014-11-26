Европейские индексы продолжают ралли в среду

Промышленный индекс Euro Stoxx 50 прибавил на 12.47 мск уже 0,37%, DAX продолжает вот уже десятидневное ралли с ростом на 0,74%, FTSE 100 вырос на 0,32%; САС 40 — 0,19%.

DAX продолжает самую длинную свою победную серию с мая 2013 года на оптимизме по поводу улучшения позиций экспортеров. ЕЦБ готовит расширение программы скупки активов — это дополнительно улучшает настроения инвесторов.

Большая часть из 19 отраслей, входящих в индекс Stoxx Europe 600 (+0,21%), растут.



Хорошо идут дела в энергетическом секторе. Крупнейший немецкий производитель электроэнергии, RWE AG, прибавил 3,1%; второй производитель в стране — EON SE, вырос на 1,3%.

Производители сырья тоже «на коне» на сегодняшних европейских рынках. Antofagasta Plc выросла на 2%; Randgold Resources Ltd прибавила 1,3%.

Среди потерь можно отметить снижение на 2,4% акций испанского оператора систем бронирования путешествий Amadeus IT Holding SA. Это произошло на информации о том, что Deutsche Bank объявил о продаже 6,2 миллиона его акций.