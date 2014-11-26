Во вторник Европа «позеленела»

Вчера европейские индексы поднялись. Stoxx Europe 600 прибавил 0,16%, FTSE вырос на 0,02%, CAC 40 — на 0,32%. Особым героизмом отличился DAX — он рос уже девятую сессию подряд, прибавив за это время 7,1% (за вчерашний день он вырос на 0,8%). В качестве причины роста немецкого национального индекса эксперты называют снижение курса евро к доллару (это должно подстегнуть компании, работающие на экспорт) и подтверждение оценки роста ВВП страны в III квартале.

Что касается отдельных акций, то котировки HSBC Holdings Plc и Societe Generale SA выросли на 1,3% и 1,8%. Deutsche Bank прибавил 1,9%.

Снизилась стоимость акций горнодобывающих компаний, поскольку вчера рухнула цена на металлы. Так, BHP Billiton потеряла 1,7%, Anglo Amerikan – 1,8%.



