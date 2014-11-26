Россия не будет сокращать добычу нефти, чтобы поддержать цены

Российский «нефтяной царь» сказал, что страна не будет сокращать производство, чтобы поддержать цены. Такую новость вечером разместило издание The Wall Street Journal, прямо перед саммитом ОПЕК, который состоится в четверг.

Выступая после встречи с представителями из крупнейших нефтедобывающих компаний, во вторник Игорь Сечин, главный исполнительный директор ОАО «Роснефть», сказал, что текущая цена на нефть "не является критической для нас". Он также добавил, что Россия не может сразу сократить добычу нефти, в отличие от производителей ОПЕК.

На саммите ОПЕК в четверг чиновники соберутся, чтобы обсудить возможные варианты действий из-за снижения на 30% цен на нефть с лета этого года. Россия не является членом ОПЕК, но снижение цен повредило ее экономику и толкнуло национальную валюту сильно вниз.

Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что участники встречи во вторник, на который также были старшие должностные лица из Саудовской Аравии и Мексики, высказали "свое видение рынка", но согласились, что текущая цена слишком низкая. "Все беспокоятся о цене", - сказал он потом репортерам.

Несмотря на заявление г-на Сечина, встреча ОПЕК, вероятно, будет одной из самых важных за последние годы для Кремля, потому что отказ поддержать цены на нефть могут нанести серьезный удар по экономике России и ее валюте. Рубль ослаб примерно на треть по отношению к доллару США в этом году на фоне западных санкций и падения цен на нефть. Низкая цена стоила экономике страны около $100 млрд в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов в понедельник. Экономический рост прогнозируется на уровне не более 0,5% в этом году.

"Если ОПЕК не примет решение сократить добычу, или сделает это и не даст никакого влияния, то рубль может и дальше падать, поднимая уровень инфляции и тревожное настроение", - уверен Крис Уифер, старший партнер московской консалтинговой Macro Advisory.

Bloomberg недавно процитировал Сечина, что тот сказал, мол, России не нужно будет сокращать добычу, даже если цены на нефть упадут до $60 за баррель. Он заявил, что Роснефть может отложить некоторые капиталоемкие проекты, и она уже сократила производство в небольшом размере по соображениям эффективности. В интервью, переданном в понедельник по государственному телевидению, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия будет держать стабильный экспорт и в ближайшие несколько лет. "Это наш вклад в стабилизацию ситуации на мировых рынках нефти", - сказал он.