На снижении нефтяных цен Россия теряет $100 млрд в год

Аналитики Citibank предсказывают, что цена на Brent будет «гулять» между 70 и 90 долларами за баррель. Возвращения к трехзначным ценам в ближайшее время не предвидится. Последствия для экономики России будут довольно ощутимыми: нефть формирует 50% бюджета нашей страны, мы — классическая сырьевая экономика. Следовательно, снижение цены на нефть будет означать для нас снижение доходов бюджета, падение ВВП, а еще — сильный спад инвестиций в нефтяную отрасль, а значит, и в перспективе падение добычи «черного золота».

Что характерно, на мировой ВВП снижение цены на нефть повлияет позитивно. Снизится цена на автомобильное топливо, а развитые страны-импортеры нефти окажутся в прекрасном положении. К сожалению, этого нельзя сказать о нашей с вами многострадальной родине. Снижение цены на 10 долларов снижает курс национальной валюты примерно на 2 рубля, а доход бюджета режет на 10 миллиардов. Не рублей. Снижение цены на нефть на 30% от былого уровня обойдется России примерно в 100 млрд долларов в год.

В нефтяную отрасль инвестиции резко упадут, а это означает, что проекты по разработке шельфовых месторождений и трудноизвлекаемой нефти будут фактически остановлены. Добыча нефти при таких условиях упадет на 20%, по прогнозам специалистов отрасли.