Fiat Chrysler разместит акции впервые после объединения

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV, образовавшийся в результате слияния Fiat SpA и Chrysler Group LLC, планирует провести размещение своих акций в Нью-Йорке 13 октября, сообщил главный исполнительный директор Серджио Маркьонне.

"Наиболее вероятной датой листинга в США является 13 октября", - заявил он.

Маркьонне заявил, что "все решения относительно увеличения капитала будут приниматься советом директоров FCA в конце октября". Объединенный автоконцерн планирует увеличить чистую прибыль в пять раз, а выручку - на 60% в ближайшие пять лет.

Основную часть активов Chrysler итальянцы купили еще в 2009 г. в самый разгар кризиса. Однако 42% легендарной американской компании все еще оставалось у пенсионного фонда работников американского автопрома VEBA.Основная проблема, по которой завершение сделки затягивалось, - цена. Fiat и VEBA долго не могли определить реальную стоимость активов Chrysler и для решения этого вопроса даже договорились о проведении IPO Chrysler в 2013 г..

В январе этого года был завершен выкуп оставшихся бумаг у пенсионного фонда работников американского автопрома VEBA. Благодаря сделке Fiat получил выход на американский рынок, а Chrysler сможет взять на вооружение технологии по производству небольших экономичных автомобилей.

Если рассмотреть перспективы новой компании, то далеко не все эксперты уверены в успехе. В первую очередь виной тому компания Fiat, у которой по сравнению с другими компаниями сектора дела идут ни шатко ни валко. Основные рынки для итальянцев - Европа и Латинская Америка, а ввиду бесконечных кризисов успехом здесь похвастаться Fiat не может. Получше дела у Chrysler: только по итогам II квартала 2014 г. выросла на 22% до $619 млн благодаря повышению спроса на внедорожники и легкие грузовики.

Однако ни одна ни другая компания не играют важную роль на крупнейшем рынке в мире - в Китае. А это заметно ослабляет их позиции. К тому же, считают эксперты, продукция и Fiat и Chrysler слишком устарела. Но это сугубо личное мнение аналитиков. Маркьонне, например, уверен в успехе, заявляя при этом, что объединение двух компаний войдет во все учебники.