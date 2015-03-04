Фондовая Европа закончила торги во вторник в минусе

Торги во вторник закончились в Европе сильным снижением.

Инвесторы ждут заседания ЕЦБ, которое состоится завтра, и на котором предположительно будет выяснена информация о программе QE, а кроме того, будут представлены прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2017 год.

После бурного роста акций на прошлой неделе и в ожидании важных новостей инвесторы предпочитают вести себя осторожно, они фиксируют прибыль и ждут, что будет дальше.

Stoxx Europe 600 снизился на 0,92%. FTSE 100 потерял 0,74%; CAC 40 – 0,98%, DAX упал на 1,14%.



Особенно «отличился» банковский сектор. Акции ING Groep и BNP Paribas стали дешевле более чем на 3%. Banca Monte dei Paschi di Siena рухнул на 10% на слухах об экстренном собрании правления банка. Barclays Plc потерял 3,2%: продолжается расследование дела против него о манипулировании валютными курсами на Forex, и в 2014 году зафиксирован чистый убыток предприятия.

Самый сильный продавец сырья в мире, Glencore Plc, потерял 3,1% капитализации: он пересчитал чистую прибыль в 2014 году, и оказалось, что она на 7% ниже предварительных оценок.

Fiat Chrysler ослаб на 3,3%: сказался спад продаж автомобилей концерна в США в феврале.