Роснефть предложила сформировать в стране нефтяные резервы

По мнению председателя совета директоров компании «Роснефть» Александра Некипелова, России следует рассмотреть идею о создании нефтяного резерва. Это поможет регулировать предложение нефти на мировом рынке.

"Надо бы вернуться к вопросу о том, чтобы сформировать инфраструктуру, которая позволила бы государству формировать резерв по нефти в период, когда она в избытке и для того, чтобы выбрасывать ее на рынок в противоположной ситуации", - предлагает Некипелов.

Примечательно, что такое предложение поступило от Роснефти прямо накануне заседания ОПЕК. На заседании, скорее всего, будут обсуждать вопрос о снижении добычи нефти членами ОПЕК, чтобы поддержать цены на сырье.

По мнению аналитиков, у России мало возможностей влиять на мировые цены на нефть, особенно потому, что нет достаточного объема резервуаров для хранения нефти, а также из-за высокой зависимости бюджета от нефтяных доходов.

Недавно стало известно, что правительство РФ обсуждает возможность сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены на сырье в мире. Но этот шаг является нецелесообразным, считают эксперты. Они уверены, что на международные котировки повлияет не объём добычи, а объемы экспорта нефти. А вот этот показатель как раз РФ постепенно снижает уже несколько лет подряд.