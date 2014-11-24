Barron's: Intel может подняться на треть в ближайшие два года

Акции корпорации Intel — производителя микропроцессоров — могут за два ближайших года прибавить в цене более 30%, сообщается в сегодняшнем выпуске Barron's. Авторитетный еженедельник разъясняет, что серьезный рост акций предсказывался еще в июне 2013, но подходящее время для рывка вперед наступает сейчас.

Так что всем, кому не терпится сделать серьезные крупные долгосрочные инвестиции — может быть, и стоит подумать об этом сейчас. Да и короткие позиции по Intel открывать сейчас самое время — на волне оценки Barron's акции Intel имеют все шансы на завтрашних торгах на короткое время прыгнуть вверх, после чего опуститься назад и взяться за планомерный осторожный рост.



