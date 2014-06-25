General Electric и правительство Франции поделили акции Alstom

Самый авторитетный французский машиностроительный концерн Alstom и американский колосс экономики General Electric сегодня объявили о создании бизнес-альянса. Правление Alstom в течение нескольких прошедших недель выбирало, кому продать часть своих подразделений: так, на сделку с Siemens французы не пошли. А вот предложение, поступившее от General Electric, стало для руководства французского гиганта наиболее привлекательным: кроме 12,4 млрд евро, Alstom получает еще и выгоду от создания нескольких совместных проектов.

Самый авторитетный французский машиностроительный концерн Alstom и американский колосс экономики General Electric сегодня объявили о создании бизнес-альянса. Правление Alstom в течение нескольких прошедших недель выбирало, кому продать часть своих подразделений: так, на сделку с Siemens французы не пошли. А вот предложение, поступившее от General Electric, стало для руководства французского гиганта наиболее привлекательным: кроме 12,4 млрд евро, Alstom получает еще и выгоду от создания нескольких совместных проектов.





Поскольку бизнес Alstom является стратегически важным, то правительство Франции выкупает 20% акций этого концерна и таким образом берет контроль за ней в свои руки. Чтобы найти средства на такую крупную покупку, французские власти продали 3,1 % акций GDF Suez SA (крупнейшей газораспределительной компании страны) за 1,5 млрд евро (по оценкам экспертов, акции были проданы по нижней границе диапазона цен). После этой сделки доля правительства в GDF Suez SA снизилась до 33,6%. Продажа акций Alstom государству было необходимым условием для того, чтобы General Electric было позволено выкупить энергетическое подразделение компании.