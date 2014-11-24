Apple должна компенсировать пользователям $400 млн

Агентство Reuters сообщает, что почти закончена судебная «битва» адвокатов и генпрокуроров из 33 штатов США и корпорацией Apple. По последнему решению суда Манхэттена Apple обязана выплатить в виде компенсаций $400 млн из-за того, что завышала цены на электронные книги и сговорилась об этом с издателями.

По решению суда корпорация должна 23 млн пользователям «раздать» эти $400 млн, не всем, конечно, а только тем, кто приобретал те самые переоцененные книги и пострадал от этого (как выяснилось, цены в среднем были завышены на 2-3 доллара). Еще $50 млн нужно возместить адвокатам.

Дело началось еще в прошлом году в июле, когда Федеральный суд США вынес решение о виновности корпорации Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Сумму компенсации решило недавнее судебное разбирательство. Как говорится в источнике, первоначально речь шла о $840 млн компенсационных выплат. Но в июне 2014 года Apple пошла на соглашение, где объявила, что готова выплатить $450 млн в качестве компенсаций.

Кстати, сумма еще может измениться — апелляцию Apple должны скоро рассмотреть снова, компания просит изменить суммы: $50 млн пользователям и $20 млн адвокатам.

Коротко о сути претензий. Компанию Apple обвиняют в том, что в 2009 году она сговорилась с пятью крупнейшими издателями США - Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Penguin Group, Simon&Schuster и Macmillan — и повысила первоначальные цены на электронные экземпляры книг. Более того, теперь и сами издатели, которые замешаны в деле, также обязаны выплатить $166 млн компенсации «пострадавшим» пользователям.