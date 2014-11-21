Доля юаня в товарообороте России и Китая выросла в девять раз

Взаимный расчет в юанях в торговле между Китаем и Россией вырос в январе — сентябре 2014 г. в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор департамента Европы и Центральной Азии минэкономразвития КНР Линь Цзи.

«Взаиморасчет между КНР и Россией в национальных валютах в двусторонней торговле в 2013 г. составлял около 2%. В 2014 г. наблюдается существенный рост. В частности, за девять месяцев 2014 г. использование юаня во взаиморасчете выросло в девять раз», — сказал он.

«Сейчас около 100 российских коммерческих банков открывают корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях. Также расширяется список коммерческих банков, где можно открыть счет в юанях для простых вкладчиков», — отметил Линь Цзи.