Нефть Brent впервые за неделю торгуется выше $81

Цена фьючерсов на нефть марки Brent резко пошла вверх, и такой рост наблюдается со вчерашнего дня. Сейчас марка торгуется на отметке $81,22, поднявшись на 2,38%. На открытии торгов фьючерсы стоили $79,99 за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI цена дошла до $77,75 за баррель (рост на 2,48%).

До этого министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что правительство обсуждает возможность снижения добычи нефти, чтобы поддержать мировые цены на нефть и сохранить бюджет.

Неделю назад эксперты Международного энергетического агентства предположили, что тенденция к снижению цен на нефть еще не исчерпала себя. По их мнению, падение спроса со стороны Китая и рост запасов нефти в США дадут итог - к началу 2015 года цены будут даже ниже нынешних минимумов.