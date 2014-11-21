Россия может сократить добычу нефти

До сих пор необходимость этого шага ставится под сомнение. О том, что в правительстве обсуждают возможность сокращения объемов нефтедобычи в стране. Об этом сегодня сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Новак также пояснил, что вопрос еще необходимо тщательно проработать. И пока решения никакого не принимали. Ранее Минэнерго РФ изменило прогноз мировых цен на нефть, согласно которому средняя цена на это сырье будет в районе $80-90 за баррель. Предолжение на рынке сырья так и останется избыточным.

В среду Новак говорил, что планируется встреча с крупным нефтепроизводителем — Венесуэлой, чтобы обсудить вероятные механизмы того, как сдержать негативный ценовой тренд.

Однако самым главным препятствием для сокращения добычи нефти в России остается большая зависимость бюджета от нефтяных доходов. "Поскольку у нас очень сильно зависит бюджет, во-первых, от поступления средств от нефтяной отрасли, от реализации на экспорт. У нас не такие технологии, как, допустим, в Саудовской Аравии, чтобы можно было снизить объемы добычи или быстро их нарастить", - сказал Новак.