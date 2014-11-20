Европейские индексы чуть снизились в среду

Фондовые индексы Европы в среду не показали сколько-нибудь значительных движений: все ждали, что же будет содержаться в «минутках» ФРС и не делали решительных шагов.

Stoxx Europe 600 потерял 0,04%. FTSE 100 упал на 0,19, САС 40 прибавил микроскопические 0,09%, а DAX с ростом на 0,17% выглядит настоящим гигантом.

Среди 19 секторов Stoxx 600 сильнее всех пострадал сырьевой сектор. Rio Tinto Group потеряла 2,1%; Anglo American — 2,9%.



Нефтегазовым компаниям и без того несладко приходится, а тут еще и предполагаемая продажа крупнейших операций BG Group в Северном море приостановлена. В результате капитализация вышеупомянутой фирмы снизилась на 1,1%.

Не только «Почтой России» инвесторы и бизнесмены пугают своих детей: прибыль британской почтовой службы Royal Mail в первом финансовом полугодии обвалилась на 21,% - соответственно, 8,4% стоимости потеряли вчера ее акции.

Выросли некоторые энергетические компании: испанский производитель ветровых турбин Gamesa Corporation Technologika прибавила 1,5% на подписании больших контрактов на продукцию. Abengoa SA, которая специализируется на производстве энергии из возобновляемых источников, прибавила 3,3%.



