Доллар ведет себя спокойно перед отчетами США

В эту пятницу доллар почти не изменился по отношению к другим основным валютам, так как рынки ждут предстоящих американских данных по личным затратам и потребительским настроениям, в то время как оптимистичные данные, вышедшие в четверг, по-прежнему поддерживают американскую валюту.

Спрос на доллар увеличился после того, как предварительные данные показали, что экономика США выросла во втором квартале больше, чем ожидалось, в то время как отдельный отчет показал, что число заявок на получение пособия по безработице неожиданно снизилось на прошлой неделе.

Пара EUR/USD удерживается на уровне 1,3182 после того, как предварительные данные показали, что инфляция потребительских цен в зоне евро выросла в годовом исчислении до 0,3% в этом месяце после 0,4% в июле, в соответствии с ожиданиями.

Фунт окреп, пара GBP/USD повысилась на 0,08% до 1,6602. Ранее в пятницу доклад Nationwide Building Society показал, что инфляция цен на жилье в Великобритании поднялась на 0,8% в этом месяце, выше ожидавшегося прироста на 0,1%. Июльский показатель был пересмотрен до роста на 0,2% вместо 0,1%.

Доллар вырос против иены, пара USD/JPY поднялась на 0,15% до 103,88, и стабилен против швейцарского франка, пара USD/CHF торгуется на 0,9150.

Между тем, доллары Австралии и Новой Зеландии слабо изменились, пара AUD/USD торгуется на 0,9351, NZD/USD находится на 0,8387, в то время как USD/CAD ослабла на 0,11% до 1,0849.Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,02% до 82,54.