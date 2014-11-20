Уолл-стрит ушла на красную улицу

В среду «большая тройка» Уолл-стрит снизилась: ФРС опубликовала свои «минутки» от 28 — 29 октября. Из них, например, можно выделить обеспокоенность замедлением роста потребительских цен. Аналитики заметили, что ФРС откровенно разводит руками на вопрос о долгосрочных перспективах инфляции в США. Еще один драйвер снижения фондовых индексов в стране — статистика по количеству начатого строительства домов. Это число уменьшилось на 2,8%, а аналитики, между тем, предполагали увеличение на 0,8%.

Зато количество разрешений, полученных на возведение домов, выросло в октябре на 4,8%.

Впрочем, это не помогло индексам: DJIA потерял 0,01%; S&P 500 — 0,15%; Nasdaq – 0,57. Семь из десяти отраслевых секторов S&P 500 показали спад. Самое крупное снижение показал технологический сектор. Verizon Communications упали на 1,4%; Microsoft ослаб на 1,1%; Yahoo! - на 2,3%. 0,7% потеряла Apple.



BlackBerry получила ухудшение рекомендации от Morgan Stanley, и теперь котируется «ниже рынка». Результат этого события — потеря 5,3% капитализации за вчерашний день. Добывающая отрасль потеряла ощутимый процент в результате обвала акций Cliff Natural Resources на 20%: эта горнодобывающая компания может прекратить разработку руды в Канаде.

А вот розничные ритейлеры вели себя идеально: Lowe's Cos. за день увеличила капитализацию на 6,4%, показав увеличение и прибыли, и выручки в III финансовом квартале. Сеть дискотнтых магазинов Target выросла на 7,4% - и тоже на отличной отчетности за квартал. Настоящий взлет показал крупнейший на сегодня в мире продавец канцтоваров и офисных принадлежностей Staples: +9,1%. Его прогноз прибыли на IV квартал превысил средние рыночные оценки аналитиков.