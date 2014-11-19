GBP/USD отошла от 14-месячного минимума

Сегодня фунт прибавил по отношению к доллару США. «Минутки» Банка Англии показали: члены заседания сошлись во мнении о том, что нужно оставить на текущем уровне программу покупки активов. А вот в отношении повышения процентных ставок сохраняется разногласие: двое голосовали за то, чтобы поднять ставку с 0,5% сразу до 0,75%.

Сейчас GBP/USD торгуется на уровне 1,5692; рост составил 0,39%. Аналитики ожидают поддержку в районе 1,5504, а сопротивление — на 1,5737.

Инфляция, в соответствии с докладом Банка Англии, будет сохраняться ниже целевого уровня в 2%. Ожидается даже ее критическое падение ниже 1%, но ненадолго.