Пессимизм экономистов: рецессия в РФ возможна уже в начале 2015 года

Отрицательное движение нефтяных цен и не останавливающееся падение рубля все более холодят пессимизм экспертов. Центр развития НИУ Высшей школы экономики подвел некоторые итоги экономического года и составил свой прогноз, который совсем не позитивный.

Консенсус-прогноз роста ВВП в 2015 году в начале ноября представлял цифру 0,2%, тогда как еще во втором квартале этот рост оценивали в 1,5%. Таковы данные НИУ ВШЭ.

Вместе с тем ухудшились прогнозы самого центробанка РФ, которые он озвучил в обновленном варианте проекта "Основных направлений денежно-кредитной политики" на 2015 год. Регулятор предполагает, что стагнация не прекратится даже если цена на нефть поднимется к уровням $94–96 за баррель. Более того, при ценах еще ниже ЦБ ожидает наступления рецессии (не исключая падения ВВП на 3,5–4% в стрессовом сценарии при цене $60 за баррель).

Сопоставляя два разработанных центробанком сценария (в первом — резкая отмена западных санкций — летом 2015, во втором — только к 2017 году), можно предположить, что ЦБ считает суммарные издержки от санкций для российской экономики примерно в $170 млрд за три года (это 3% совокупного ВВП за период).

Большая вероятность прийти от стагнации к рецессии подтверждается динамикой Сводного опережающего индекса, который разработал Центр развития: по итогам октября он оказался отрицательным (-0,6%).

Общая тенденция ухудшения прогнозов говорит о том, что желаемые позитивные эффекты от девальвации (а на сегодняшний день, 18 ноября, рубль по сравнению с началом 2014 года обесценился на 45% относительно доллара и на 32% – относительно евро) не перекрывают негативных ожиданий, связанных с падением цен на нефть, очень сложным доступом к ресурсам и разрывом хозяйственных связей из-за санкций и торговых ограничений. Кроме того, сами эффекты от девальвации тоже оцениваются неоднозначно.

Пессимизм еще подкрепляется тем, что все последние инициативы властей, которые только угнетают деловую активность, поддерживаются руководством страны и развиваются, несмотря на сопротивление бизнеса.

Помните, когда речь шла о введении муниципальных сборов? Так вот они могут привести к куда более негативным последствиям, чем, например, введение того же налога с продаж в размере 3%. Это могло бы привело к повышению инфляции на 0,5 п.п. в 2015 году, одновременно снизился бы товарооборот на 0,3 п.п. и инвестиции - на 0,16 п.п., считают экономисты Центра развития НИУ ВШЭ.