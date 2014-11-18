Brent карабкается вверх: уже почти $80 за баррель

Сегодня курс доллара немного ослаб, прошел слух о возможных изменениях в настроениях стран ОПЕК, и эти факторы послужили шатким основанием к тому, чтобы нефть понемногу поднялась вверх. Нефть Brent на 15.05 мск стоит 79,23 доллара за баррель на ICE (январские фьючерсы), WTI (на NYMEX) дошла до 75,82 доллара за баррель.



Насколько устойчивым окажется этот драйвер — непонятно. В данный момент инвесторы пытаются понять, решится ли международный нефтяной картель на понижение квот на добычу или продолжит «холодную ценовую войну» с другими поставщиками. С одной стороны, низкая цена на нефть не очень выгодна ее основным экспортерам. С другой стороны, если нефть будет дорогая — это даст дополнительный стимул к разворачиванию «сланцевой» революции в США, да еще и рубль укрепит.

Пока известно, что Венесуэла и Эквадор будут настаивать на снижении порога добычи (при этом Венесуэла провела официальные переговоры с Россией на уровне министров энергетики и иностранных дел). Саудовская Аравия, Ирак и Ливия снижать добычу, похоже, не собираются. Чья возьмет — предугадать нетрудно: на сегодняшний момент Саудовская Аравия — главный мировой экспортер черного золота. Но чудеса случаются — и на следующей неделе станет понятно, насколько часто.