Абэ назначает досрочные выборы и откладывает повышение налога с продаж

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента 21 ноября и о том, что на полтора года будет задержано повышение налога с продаж с 8% до 10%. Все эти меры направлены не только на то, чтобы вытянуть экономику страны из рецессии, но и на то, чтобы продлить собственный премьерский мандат господина Абэ. Чего-то подобного ожидали инвесторы, и уже к концу рабочего дня премьер-министр объявил об этом на своей пресс-конференции в Токио.
Вчера Абэ дал
указание о подготовке нового комплекса
мер по стимулированию экономики. При
этом премьер храбро отражает упреки и
говорит, что рецессия вовсе не говорит
о полной неудаче «Абэномики» - плана
экономического развития страны,
кредитно-денежной либерализации и
структурной реформы.
Синдзо Абэ — глава Либерально-Демократической партии, которая удерживает более 60% в более влиятельной нижней палате парламента. Если перевыборы сохранят это большинство, то Абэ останется при исполнении своих служебных обязанностей до 2018 года и ускорит выполнение программы абэномики. Он надеется справиться с двадцатилетним периодом дефляции в третьей экономике мира. Если же Синдзо-сан потеряет слишком много мест, перед ним уже в сентябре встанет проблема на выборах партийного руководства.
Пока на текущих новостях выросли акции японских компаний: Nikkei прибавил 2,18%.