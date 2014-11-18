Абэ назначает досрочные выборы и откладывает повышение налога с продаж

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента 21 ноября и о том, что на полтора года будет задержано повышение налога с продаж с 8% до 10%. Все эти меры направлены не только на то, чтобы вытянуть экономику страны из рецессии, но и на то, чтобы продлить собственный премьерский мандат господина Абэ. Чего-то подобного ожидали инвесторы, и уже к концу рабочего дня премьер-министр объявил об этом на своей пресс-конференции в Токио.

Вчера Абэ дал указание о подготовке нового комплекса мер по стимулированию экономики. При этом премьер храбро отражает упреки и говорит, что рецессия вовсе не говорит о полной неудаче «Абэномики» - плана экономического развития страны, кредитно-денежной либерализации и структурной реформы.



Синдзо Абэ — глава Либерально-Демократической партии, которая удерживает более 60% в более влиятельной нижней палате парламента. Если перевыборы сохранят это большинство, то Абэ останется при исполнении своих служебных обязанностей до 2018 года и ускорит выполнение программы абэномики. Он надеется справиться с двадцатилетним периодом дефляции в третьей экономике мира. Если же Синдзо-сан потеряет слишком много мест, перед ним уже в сентябре встанет проблема на выборах партийного руководства.

Пока на текущих новостях выросли акции японских компаний: Nikkei прибавил 2,18%.