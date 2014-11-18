Ученые: этническое разнообразие повышает эффективность биржи

Американским ученым, судя по всему, не дает спокойно спать мировая популярность ученых британских. Поэтому они придумывают всё новые и новые темы для своих исследований и трудятся над ними, не покладая рук.

В частности, Дэвид Старк, преподаватель социологии в Колумбийском Университете, опубликовал результаты нового исследования. Он выяснил, что этническое разнообразие участников рынка — одно из главных препятствий образования «пузырей» на мировых биржах. По его словам, чем более пестрым будет этнический состав трейдеров в отдельно взятом торговом зале, тем веселее, бодрее, а главное — объективнее будет идти торговля. То есть, если вы хотите увеличить прибыль и не допустить разрушительного пузыря на Уолл-стрит — просто набирайте туда людей из максимально разных этнических групп.



Исследование показывает, что трейдеры на этнически однородных рынках значительно менее собраны, и таким образом, более вероятно образование ценовых пузырей. «Разнообразие облегчает трение. На рынках это трение может не допустить бездумного повторения действий других трейдеров, прервать зарождающуюся было цепочку и предотвратить коллективное бездумное движение (зачастую к краю пропасти)». Правда, исследование проводилось не на реальных рынках, а в смоделированных условиях. Участники экспериментов — люди из Азии и из Соединенных Штатов. У них был примерно равный уровень финансовой грамотности, и перед ними была поставлена заработать деньги в торговом терминале. Всё заработанное люди имели право забрать себе.

«Они видели друг друга, потому что сидели в одной комнате. Но им было запрещено разговаривать друг с другом», — говорит ведущий автор отчета, научный руководитель групп, Шин Левин. — «Есть установленный факт: мы склонны доверять действиям и мнению людей, которые похожи на нас. Но мы не знаем, насколько эти люди разумны. Поэтому такое поведение часто приводит к неприятностям».

Правда, в условиях американской вынужденной толерантности господин Старк допускает оговорки, которые с потрохами выдают действительную ценность его «исследования».

«Этническое разнообразие — великая ценность сама по себе. А мы всего лишь показали, что эта ценность может быть еще и спасительной для эффективности рынка», - говорит неутомимый американский ученый.

На очереди — исследование того, как влияет гендерное разнообразие в торговых залах на эффективность биржевой торговли. Думаю, не за горами научные труды об очевидной экономической эффективности и пользе найма на работу людей нетрадиционной сексуальной ориентации и инвалидов.



