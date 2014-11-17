Источник в Саудовской Аравии: ОПЕК не сократит поставки. Нефть продолжит дешеветь.

В понедельник нефть опять ослабла, держась на многолетних минимумах. Становится всё более понятно, что основные поставщики нефти на мировой рынок не станут делать ровным счетом ничего, чтобы снизить глобальный переизбыток «черного золота» на рынке.

Цена падает уже не первый месяц.



Эксперты рынка ждут встречи представителей ОПЕК 27 ноября. Однако трейдеры все сильнее укрепляются в мнении, что, несмотря на пикирующие вниз цены, картель не обуздает производство. Чиновник ОПЕК, пожелавший остаться неизвестным, рассказал в кратком интервью Wall Street Journal, что саудовский министр нефтяной промышленности заявит прямым текстом о том, что Саудовская Аравия (главный на сегодняшний день экспортер нефти) не станет добровольно сокращать свое производство. В конфиденциальной беседе выяснилось: Саудовская Аравия сомневается, что и 11 других членов ОПЕК захотят выполнить свое коллективное обязательство сократить продукцию.



«Картина рынка в настоящее время такова, что никто не ждет от ОПЕК альтруистичного поведения», - говорит Доминик Чиричелло, аналитик Института Энергетического Управления. - «Настроения рынка отталкиваются от нынешней ситуации, когда поставки превышают спрос, и продолжат это делать в ближайшем обозримом будущем».

WTI снова упала на 69 центов (0,69%) и стоит сейчас на Нью-Йоркской Товарной бирже на уровне 75,12 доллара за баррель. Brent потеряла еще 92 цента (1,15%) до 78,50долларов на лондонской фьючерсной бирже ICE.



