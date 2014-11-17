Нефть продолжает дешеветь, ждем заседание ОПЕК

В понедельник днем продолжают падение цены на нефть. Сейчас инвесторы ждут и гадают, каковы будут действий стран-членов ОПЕК на встрече в Вене, а также реагируют на слабые отчеты по ВВП Японии.

На 14:00 по мск стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась до $75,33 за баррель. Фьючерсы на Brent упали до $78,42 за баррель.

Нефть теряет в цене уже с июня этого года. Так, нефть Brent упала уже на 32%. На встрече ОПЕК запланировано на 27 ноября, где страны должны решить, готовы ли они пойти на сокращение объемов добычи из-за ухудшения прогнозов по потреблению, возросшими объемами американской нефти и сильного снижения цен на нефть.

"Давление на рынок сохранится до тех пор, пока ОПЕК не предпримет решительных действий", — полагает инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт.



