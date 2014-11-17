Путин обещает продавать больше нефти в юанях и рублях

Владимир Путин не будет идти на поводу "долларовой диктатуры" на мировых рынках нефти, сообщает Forbes в воскресенье.

"Мы уходим от диктатуры рынка, где нефть оценивается в долларах и увеличиваем возможности использования рубля и юаня", - сказал Путин в интервью Итар-тасс.

Напомним, Россия недавно подписала ряд соглашений с Китаем во время официального визита президента Китая Си Цзиньпина. Обе страны также объединят свои фондовые биржи, чтобы проводить операции в рублях и юанях.

Россия отчаянно пыталась склонить китайцев на свою сторону, «размахивая» богатством нефти и газа, как золотой морковкой перед глазами «голодного» в плане энергии Китая. Да, у страны самый большой рынок нефти и газа в Европе, хотя ЕС и пытается диверсифицировать его из России. Российские природные запасы составляют более 30% от предложения иностранного газа для ЕС. Возможно, Европа в один прекрасный день обратится к США за газом, даже если это займет много времени, пока наладят необходимую инфраструктуру для импорта из США сжиженного природного газа.

Для достижения политических целей Путин намерен воплотить идею ценообразования российской нефти в другой валюте, не в долларах. Это показывает, что у России есть альтернатива.

В своем выступлении на саммите АТЭС в Пекине на прошлой неделе Путин заявил, что использование рубля и юаня ослабит влияние доллара на мировом энергетическом рынке. Эти предложения были высказаны раньше, чем Иран заявил, что хочет начать оценивать свою нефть в евро. Большинство стран в мире нефтяной торговли оценивают ресурс в долларах и евро, а не только в долларах. Но в то же время Китай является крупным потребителем нефти, а ее валюта пока не интернационализована. Только несколько нишевых рынков с товарами и услугами устанавливают цены в юанях вместо долларов.

Путин также заявил в ходе саммита АТЭС, что Россия и Китай обсуждают использование собственных валют в двусторонней торговле, хотя энергия действительно пока оценивается только в долларах даже при торговле между этими двумя странами.

В то время как диверсификация юаня имеет смысл, России бы целесообразно сохранить еврозону в качестве торгового партнера. Несмотря на разделение границ с Китаем, у России есть тесные культурные и торговые связи с Европой. А Китай, несмотря на океан, имеет больше торговых и культурных связей с Соединенными Штатами.

Таким образом, для ненавистников доллара, цена на нефть в российских рублях или юанях будет иметь очень незначительное влияние на будущее американской валюты.