У «Мечела» есть план по собственному спасению

Генеральный директор челябинского «Мечела» Олег Коржов на встрече с банкирами предложил план реструктуризации долга компании. Об этом со ссылкой на источники, близкие к участникам совещания, сообщают «Ведомости».

Коржов предлагает ряд мер, чтобы решить проблемы предприятия. Например, он предложил конвертировать все валютные долги в рублевые, установить по всем кредитам единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ (8,25 процента) плюс 1-2 процента.Кроме того, Олег Коржов предложил начать выплаты по основной сумме долга через 5-7 лет, а в ближайшие 2-3 года платить только половину процентов. Собеседники газеты пояснили, что план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на продукцию компании свыше запланированного уровня и продажи активов. На совещании банкиры поинтересовались, как они смогут контролировать ситуацию в компании. Один из источников сообщил, что Коржов предложил им места в совете директоров.

В одном из банков-кредиторов заявили, что предложение «Мечела» неприемлемо. «Наша позиция осталась прежней: отстранение Зюзина, набор другой команды, никаких новых денег не будет. Готовим иски, формируем резервы — банки должны отвечать за то, что выдали», — сообщил банкир.

В настоящее время «Мечел» испытывает сложности с обслуживанием долга, который по состоянию на май 2014 года составлял 8,3 миллиарда долларов. Среди основных кредиторов — три крупнейших российских банка — Газпромбанк (около 2,3 миллиарда долларов), ВТБ (1,8 миллиарда долларов) и Сбербанк (1,3 миллиарда долларов). Также среди кредиторов Unicredit, ING, Societe Generale (около 500 миллионов долларов каждый), Fortis (около 300 миллионов долларов) и Raiffeisen (около 200 миллионов долларов).

Группа «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компанию, основанную в 2003 году, входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в США, Литве и Украине. В компании работают более 70 тысяч человек. Основному акционеру Игорю Зюзину принадлежит 67,42 процента акций, остальным менеджерам — менее 1 процента акций.

Акция ОАО "Мечел" сегодня торгуется на уровне 34,60 руб за ценную бумагу.