Теперь и Россия скупает мировое золото

Недавно британская газета The Daily Telegraph написала материал о том, что подозрительным кажется тот факт, что Россия, пока падает цена на нефть и происходят непонятные тенденции с санкциями, в последние месяцы активно скупает на мировом рынке золото.

Издание выдвигает такую версию. Похоже, Москва таким образом готовится к долгому экономическому противостоянию с Западом. "Последние данные, обнародованные Всемирным советом по золоту, говорят о том, что за три месяца - по сентябрь включительно - Кремль, пользуясь падением цен, скупил 55 тонн этого ценного металла - намного больше, нежели другие страны", - пишет The Daily Telegraph.

Надо сказать, что по данным Bloomberg, в сентябре 2014 года Россия уже увеличила запасы золота в резервах на 37,2 метрических тонн (около $1,5 млрд), это рекорд с 1998 года. Запасы золота в российских резервах в сентябре достигли 1149,8 метрических тонн.

Но в октябре запасы сократились из-за валютных интервенций - на $68 млрд - до $443,8 млрд.

The Daily Telegraph также не исключает, что правительство России будет использовать золотые запасы на поддержку национальной валюты.

Цена на золото снизилась в сентябре на 6% и сейчас составляет $1150 за унцию. Аналитики считают, что такие низкие цены на золото можно использовать как удачный момент для пополнения резервов.

Кроме России золото очень активно скупают Китай, Казахстан и Азербайджан.