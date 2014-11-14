USD/JPY на семилетнем максимуме, EUR/USD падает

Иена скользнула на уровень семилетнего минимума против доллара в пятницу: инвесторы оживили фондовый рынок страны. На повестке дня — главный вопрос о том, решит ли японский премьер, Синдзо Абэ, отложить повышение налога с продаж. Решение будет объявлено, судя по всему, на следующей неделе.

На момент 14.22 мск USD/JPY поднялась до 116,36 (это +0,52% по сравнению со вчерашним днем).

Опрос агентства Reuter показал вчера, что японские компании в массе своей надеются на то, что запланированный рост японских налогов будет отложен или пересмотрен.

«Главным драйвером японской инфляции в прошлом году было увеличение налога с продаж. Если этого дополнительного увеличения не случится — инфляционный импульс станет затухать», — говорит Элвин Тан, валютный стратег в Societe Generale (Лондон).

Японская валюта сейчас, в условиях, когда мало что понятно с предстоящим повышением налога, слабеет даже против евро, позиции которого традиционно не очень хорошие: японская валюта ушла вниз против евро до отметки 144,95.

Против доллара евро упал на 0,22% до уровня 1,2450. Внимание приковано к окончательным данным об инфляции еврозоны: она, как ожидается, вообще не выросла по сравнению с октябрьскими значениями, и поэтому единая валюта слабеет. Фундаментальные факторы — практически все — по мнению экспертов, однозначно указывают на дальнейшее снижение евро.