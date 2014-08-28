WTI торгуется у пика 4-х сессий на фоне сокращения запасов в США

Нефть West Texas Intermediate торгуется у максимальной отметки за четыре сессии на фоне сокращения запасов этого сырья и бензина в США. Котировки Brent в Лондоне держатся вблизи уровня предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке мало изменились в цене после вчерашнего роста на 2 цента. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,07 миллиона баррелей до 360,5 миллиона, сообщило Управление по энергетической информации. Согласно результатам проведенного агентством Блумберг опроса, ожидалось, что запасы сократятся на 2,5 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 960 тысяч баррелей до 212,3 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 1,6 миллиона. Ливия к концу сентября может нарастить добычу до 1 миллиона баррелей в сутки, сообщила National Oil Corp.

Контракты на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к 8:42 мск подешевели на 31 цент до $93,57 за баррель. Вчера они закрылись на максимальной с 21 августа отметке в $93,88.

Нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures Europe подешевела сегодня на 15 центов до $102,57 за баррель.







