Цена нефти не вернется к прежним значениям

В ближайшее время возвращение нефтяных цен к прежним уровням маловероятно. Именно такая оценка значится в новом месячном отчете Международного энергетического агентства. На рынке буквально наступает новая эра.

«Изучение спроса и предложения приводит к выводу, что текущий период более низких нефтяных цен продолжится, — говорится в отчете, отрывки которого публикует Financial Times. — Понижательное давление, вероятно, сохранится и в первом полугодии 2015 г. — если не произойдет резкого неожиданного прекращения поставок».

Цена нефти Brent снизилась на 30% с середины июня - до $77,92. Период слабого спроса оказался хуже ожиданий и совпал с ростом добычи в США, избыточным предложения в Северной Атлантике и североморском бассейне. Плюс ко всему на снижение цены повлияло и укрепление американского доллара, говорится в отчете.

МЭА не стало менять прогноз мирового спроса на нефть в мире в 2014 и 2015 гг., отметив, что добыча будет расти. Потребление нефти в мире в этом году должно вырасти на 680 тыс. баррелей в сутки - до 92,4 млн баррелей. В следующем году спрос на нефть увеличится до 93,6 млн баррелей.