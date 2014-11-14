Депутаты доработали закон для форекс-дилеров. Революция в регулировании рынка Форекс в России

Председатель Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы РФ Наталья Бурыкина на конференции по индивидуальным инвестиционным счетам поведала биржевой публике о скором введении регулирования рынка Форекс в России. 18 ноября 2014 года Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части правового регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс)". Впервые в России предпринята попытка регулирования внебиржевого валютного рынка Форекс. Авторами законопроекта стали депутаты А.М.Бабаков, В.Б.Шестаков, А.Ю.Мурга, А.Г.Аксаков. Ответственный комитет за данный законопроект - Комитет Государственной Думы РФ по финансовым рынкам.

Данный законпроект должен был пройти второе чтение еще в 2013 году, однако оно многократно откладывалось. Даже сейчас произошел перенос рассмотрения с 11 на 18 ноября. В чем причина многочисленных переносов не сообщается. Решение о переносе принималось на Совете Государственной Думы РФ, что зафиксировано соответствующими протоколами. Всего второе чтение переносилось 8 раз.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части правового регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс)" вносит изменения в следующие нормативные акты:

1) Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (введены 2 новые статьи, дополнены 3 статьи);

2) Налоговый кодекс (вторая часть, поправки в 2 статьях);

3) Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ;

4) Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21 ноября 2011 года №325-ФЗ;

5) Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности" от 7 февраля 2011 года №7-ФЗ.

Под международным рынком Форекс в данном законопроекте понимается совокупность сделок, заключаемых как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, предметом которых является валюта Российской Федерации и (или) иностранная валюта по ценам, зависящим от спроса и предложения (свободным ценам), и финансовый результат по которым равен изменению цены сделки.

Внебиржевой рынок Форекс – совокупность не подлежащих регистрации на бирже сделок, заключаемых форекс-дилерами, и предметом которых являются внебиржевые расчетные производные финансовые инструменты, а базисным активом является котировка валютной пары.

В качестве базы для законопроекта депутатами была взята американская модель регулирования рынка Форекс. Основными новациями для дилеров на рынке Форекс станут следующие изменения по сравнению с текущим днем.

1. Вводится лицензирование форекс-дилеров на территории Российской Федерации.

Дилерская деятельность на внебиржевом рынке Форекс осуществляется форекс-дилерами – юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и являющимися членами единого общероссийского объединения форекс-дилеров, созданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Правила совершения операций с валютными парами должны будут размещены на сайте форекс-дилера и сайте саморегулируемой организации (СРО).

Котировкой валютной пары признается стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты и определенная в соответствии с правилами совершения операций, устанавливаемыми каждым форекс-дилером самостоятельно и содержащими порядок определения цены сделки, срок и способ исполнения сделки, условия котирования и другие существенные условия сделки.

Указанные правила совершения операций являются открытыми и общедоступными и подлежат размещению на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте саморегулируемой организации форекс-дилеров.

3. Создается саморегулируемая организация форекс-дилеров. Участие в ней будет обязательным.

Наряду с государственным регулированием, регулирование дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс также осуществляется единым общероссийским объединением форекс-дилеров, созданным в форме саморегулируемой организации, действующей в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

4. Саморегулируемая организация вводит требования к лицензированию и собственным средствам форекс-дилера.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров вводит требования и условия к их лицензированию, утверждает методику расчета достаточности средств, раскрывает порядок информации о деятельности форекс-дилера и перечень раскрываемой информации.

5. Уточняется перечень участников рынка Форекс - не только форекс-дилеры, но и их агенты, разработчики софта, аналитики. Все они могут стать членами СРО.

Членами саморегулируемой организации форекс-дилеров являются форекс-дилеры, а также могут быть юридические лица, или индивидуальные предприниматели, привлекающие клиентов для форекс-дилеров с целью получения от них вознаграждения по операциям, но не имеющие права принимать денежные средства от физических и юридических лиц для совершения операций на внебиржевом рынке Форекс, а также совершать от их имени операции на внебиржевом рынке Форекс; юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку и обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления деятельности форекс-дилеров; юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор и предоставление информации, необходимой для осуществления деятельности форекс-дилеров, к которой относятся исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, открытую информацию, которая может оказать влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6. Форекс-дилеры будут обязаны платить вступительный взнос, членский взнос, взнос в компенсационный фонд, созданный при СРО.

Требованием к членству форекс-дилера в саморегулируемой организации является уплата вступительного взноса, ежемесячных членских взносов и взносов в компенсационный фонд в сроки, установленные уставом саморегулируемой организации, и в размере, определенном настоящим Федеральным законом; соблюдение стандартов и правил предпринимательской деятельности, а также выполнение иных требований к членству, установленных уставом саморегулируемой организации.

Требования к иным категориям членов саморегулируемой организации, порядок их вступления в саморегулируемую организацию и прекращения членства устанавливаются уставом. Устав саморегулируемой организации форекс-дилеров до его утверждения подлежит согласованию федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Вступительный взнос для форекс-дилера составит 1 млн. руб., ежемесячный взнос - 350 тыс. руб. и 2 млн. руб. в компенсационный фонд.

Вступительный взнос для форекс-дилера составляет один миллион рублей, ежемесячный членский взнос составляет триста пятьдесят тысяч рублей.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров для осуществления компенсационных выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами данного объединения, формирует компенсационный фонд. Взнос в компенсационный фонд, выплачиваемый форекс-дилером единовременно при вступлении в саморегулируемую организацию, составляет два миллиона рублей.

8. Вносятся поправки в Налоговый кодекс в ст. 214.1, форекс-трейдеры будут обязаны платить налог на доходы физических лиц.

В целях настоящей главы к финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся на организованном рынке, относятся опционные контракты, не обращающиеся на организованном рынке, а также производный финансовый инструмент; базисным активом которого является котировка валютной пары, определяемая на основании цен на валюту, формируемых на международном рынке Форекс.

Таким образом, это революционный закон для индустрии Форекса в России. Вводится жесткое регулирование. Основные требования к форекс-дилерам будет формировать СРО. Однако законодатель прописал финансовые барьеры для входа в индустрию (3 млн. руб. вступительный взнос в СРО и взнос в компенсионный фонд и 350 тыс.руб. ежемесячно), что отсечет мелких игроков. Остальные будут вынуждены стать агентами форекс-дилеров, либо вовсе уйти с рынка.

Также устанавливаются административные барьеры в лице того, что компания должна быть зарегистрирована или аккредитована на территории России налоговыми органами, что даст ей шанс вступить в СРО. Вероятно, после введения данного закона нас ждет криминализация отрасли, так как большая часть игроков с регистрацией в офшорах вряд ли захотят понести затраты для легализации на территории Российской Федерации. Будут ли рейды полиции - покажет время. Однако реализацию норм закона осложняет тот факт, что многие офшорные форекс-игроки не имеют офисов в России, а работают через интернет-сайты.

Одним словом, этот закон существенно перетрясет индустрию Форекса в Россию и придаст ей легальный статус. Форекс-трейдеры станут более защищенными, так как у них появится шанс пожаловаться в СРО на форекс-дилеров. Исключение из которой фактически станет закрытием бизнеса форекс-дилера.