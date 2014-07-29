Bitcoin стабилизируется на валютном рынке

В понедельник цена виртуальной валюты упала ниже одномесячного минимума, но сегодня инвесторы вернулись к сделкам с биткоином.

Так, на словенской BitStamp виртуальная валюта Bitcoin утром в ходе американской торговой сессии снизилась до отметки $584,00 за биткоин. Два дня цена колебалась между $570,50 и $596,00.

На болгарской BTC цена биткоина упала до $577,29. В понедельник она была на уровне $562,00 - самого низкого показателя с 26 июня.

Согласно ценовому индексу CoinDesk Bitcoin, средняя цена на криптовалюту на крупнейших биржах составила $582,06.

До этой недели биткоин был относительно стабилен, цена колебалась несильно. Максимум был зафиксирован 1 июля на уровне $658,75.

Напомним, что криптовалюта Bitcoin не регулируется и не выпускается ни одним правительством или центральным банком, ее можно использовать при оплате товаров и услуг в виртуальных и физических магазинах.