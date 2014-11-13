Евро поднимается на инфляционных отчетах

В четверг днем евро немного подрос против доллара сразу после публикации данных, согласно которым инфляция в Германии осталась слабой в октябре, а инфляция во Франции показала рост.

Пара уже выросла на 0,28% до 1,2473 в 13:22 по мск, это выше 26-месячного минимума 1,2356, который достигался на прошлой неделе.

По данным отчета обеспокоенность по поводу постоянно низких уровней инфляции в зоне евро сохраняется. Пока целевая отметка инфляции ЕЦБ остается чуть ниже 2%.

Спрос на доллар все еще поддерживается за счет разницы денежно-кредитной политики между ФРС и ее основными конкурентами. В сентябре ЕЦБ снизил ставки до очень низкого уровня и ввел новые меры стимулирования экономики и инфляции. ФРС, наоборот, собирается повышать процентные ставки в 2015 году, потому что восстановление американской экономики продолжается.