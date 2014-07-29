Центробанки крупных стран страхуются и скупают золото

За счет увеличения спроса на золото, цены на него стали расти. Так, в июне центробанки России, Казахстана и Мексики увеличили свои золотые резервы, как сообщает МВФ. По стопам этих стран также хотели пойти центробанки Греции, Сербии, Таджикистана и Эквадора. Но в то же время, общий объем золотых резервов в мире снижается второй месяц подряд.

Заметим, что в июне цена на золото росла большими темпами, все из-за нестабильной обстановки в Украине, Израиле и Ираке. И многие инвесторы выбрали "желтый металл" в качестве страховки как раз из-за этих политических напряжений.

Золотые резервы России в июне достигли 35,197 млн унций, и теперь страна занимает по этому показателю шестое место в мире. Внешнее давление вынуждает Банк России вмешиваться в валютный рынок, поэтому и сокращают резервы страны.

В Турции тоже шло наращивание резервов золота - до 16,491 млн унций, страна занимает по этому показателю 13-е место в мире.

А в Германии уже зафиксировано снижение золотых резервов, однако оно носит только номинальный характер. Так, в мае запасы были на уровне 108,806 млн унций, а сейчас находятся на отметке 108,805 млн унций. Германия является вторым по величине держателем золота в мире.