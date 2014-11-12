Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли прошел второе чтение. Бензин подорожает, зато наполнится бюджет

Госдумой принят законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Суть закона состоит в том, что в течение трех лет сократятся вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7 — 5 раз). Одновременно с этим вырастет налог на добычу нефти в 1,7 раза и на газовый конденсат в 6,5 раз. В связи с этим, кстати, очень расстраивается Игорь Сечин: он считает, что рост налогов на добычу сильно ударит по производственной программе «Роснефти» и снизит ее прибыли.

Акцизы на бензин и дизельное топливо 4 — 5 классов вырастут, на моторные масла акцизы уменьшатся.



По расчетам Министерства, маневр в 2016 — 17 гг принесет в бюджет дополнительно 500 млрд рублей, а ввод дополнительного акциза на бензин 5 класса даст дополнительные средства бюджетам регионов. Надо понимать, что, соответственно, бензин 5 класса в России подорожает, равно как и остальные продукты нефтепереработки.

Также в поправках к закону предусмотрен акциз на газ, который по «Голубому потоку» идет в Турцию, а еще описаны налоговые льготы для газа, который будет экспортироваться по «Силе Сибири» в Китай. Это объясняется тем, что Россия намерена наглядно продемонстрировать свою готовность стимулировать газовую дружбу с Китаем.