Американский премаркет: всё растет, спасибо, Alibaba!

Сегодня фьючерсы на американские акции уверенно растут вверх: инвесторы жаждут увидеть, продолжится ли рекордное ралли Уолл-стрит. В центре внимания участников рынка — конечно же, Alibaba, который вчера за один час заработал более 2 млрд долларов.

Фьючерсы на DJIA выросли на 0,13%, на S&P 500 – прибавили 0,17%; а Nasdaq сам Бог велел крепнуть и расти, итог - +0,21%.

Индекс волатильности при этом упал до самого своего низкого уровня за 7 недель.



На объемах сегодняшних торгов на Уолл-стрит, которые начнутся вот уже через полтора часа, может негативно сказаться то, что в Америке отмечается День Ветеранов. В то время как на фондовом рынке будет обычный день, рынки облигаций и правительственные учреждения будут закрыты, а значит, новых данных для инвесторов не будет поступать столько же, сколько в обычные дни.

Интерес у инвесторов также будет вызывать ситуация с долларом: он сегодня обновил семилетний максимум против иены и похоже, что останавливаться не собирается.

Фьючерсы на акции Alibaba уже выросли на 4,01% - даже после того, как акции уже успели заработать вчера 2 млрд долларов всего лишь за час.

Акции Juniper Networks имеют все шансы упасть : на премаркете перед открытием торгов они уже потеряли 1,87%. Дело в том, что в компании сейчас происходит смена руководства при странных обстоятельствах.

Знаменитый производитель мобильных видеокамер, взорвавший рынок летом, GoPro, показывает свою переоцененность и сегодня на премаркете потерял уже 4,19% (объявив о вторичном предложении своих акций на 800 млн долларов).

Торгующиеся в США акции британского телекоммуникационного гиганта Vodafone PLC прибавили целых 6,09% перед началом торгов, после того, как компания отчиталась о серьезном росте за счет ключевых европейских рынков.