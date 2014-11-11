USD/JPY: доллар продолжает обновлять максимумы

Сегодня доллар вырос до семилетнего максимума против иены: накануне фондовые рынки Азии хорошо выросли, тем самым ослабив спрос на иену (которая в обычных условиях становится убежищем для «пугливых» инвесторов).
Пару
USD/JPY давно не видели на
уровне 115,96 — с октября 2007 года. Сегодня
американская валюта получила дополнительный
импульс к движению вверх против японской
коллеги: прошел слух, что японские власти
могут и отложить повышение налога с
продаж. Это успокоило тревогу инвесторов,
вызвало рост азиатских акций и
дополнительно ослабило спрос на иену:
нет опасности — нет нужды в «тихой
гавани».
Не стоит сбрасывать со счетов еще и укрепление собственно самого доллара, безотносительно иены: в последние дни опасения насчет экономики США рассеиваются. Хорошая макростатистика, фиксация прибыли инвесторами на Уолл-стрит, ожидание повышения ставки ФРС — всё это давит на соперниц доллара.
Пара EUR/USD к 13.20 мск упала на 0,09% по сравнению со вчерашними торгами и находится на уровне 1,2403.