Глава Alibaba планирует провести IPO платежной системы Alipay

Неугомонный и очень амбициозный китаец Джек Ма снова стал героем новостей. И он опять хочет провести IPO, только на этот раз размещать будет акции платежной системы Alipay. Об этом сообщает Reuters.

Джек Ма, гендиректор крупнейшей торговой интернет-площадки Alibaba, заявил о планах запустить IPO системы Alipay. О планах он сообщил в интервью на государственном телевидении Китая.

«Главная цель IPO – не заработать больше денег, а дать большему количеству людей возможность вложиться в проект и стать его участником», — сказал Джек Ма. Однако, он не сообщил, когда может пройти IPO и не уточнял, кто будет его проводить — сама Alipay или компания Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services Group, чьим дочерним предприятием является платежная система.

Напомним, в сентябре Alibaba побила мировой мировой рекорд — ее IPO стало крупнейшим в истории. Банки-участники продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме. В результате сумма размещения увеличилась на 15% – до $25 млрд.