Уолл-стрит открыла неделю умеренным ростом

Вся американская «большая тройка» в понедельник выросла. S&P и Dow опять установили исторические максимумы (+0,31% и +0,23% соответственно), а Nasdaq (+0,41%) находится на четырнадцатилетнем пике.

Вчерашний рост обеспечен сильной корпоративной отчетностью и оптимизмом инвесторов касательно американской экономики.

Крупный производитель продуктов Dean Foods Co. в понедельник выросла на 13,7%, потому что выручка компании за прошедший квартал превысила консенсус-прогноз ($2,37 млрд против $2,35 млрд).



Строительная фирма Toll Brothers прибавила 2,3% после публикации предварительных результатов четвертого финансового квартала (август — октябрь 2014 года). Выручка выросла на 29%, «побив» ожидания аналитиков. Другие строители потянулись за Toll Brothers: 1,7% прибавила Lennar Corp., 1,8% - показатель PulteGroup.

Главный исполнительный директор Blackberry вчера обмолвился о том, что он хочет активизировать продвижение смартфонов своей фирмы в Китае. На этой информации об открытии нового большого и перспективного рынка капитализация Blackberry увеличилась сразу на 5,4%.

Цены на нефть опять упали — а это означает, что снизилась стоимость транспортного топлива, а это, в свою очередь, приводит к росту котировок ценных бумаг авиакомпаний: American Airlines подорожали на 1,5%; Jet Blue Airways — на 4,2%.

Лидер среди лузеров — Dendeon Corp, фармацевтическая компания, которая объявила о своем банкротстве и рухнула сразу на 81%.