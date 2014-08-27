Стоимость акций на всех биржах мира достигла рекордных $66 трлн

Если сложить стоимость акций всех публичных компаний, которые торгуются на биржах мира, то по итогам торгов 27 августа получится сумма больше $66 трлн. Это на $3 трлн больше, чем результат докризисного 2007 года, сообщает агентство Bloomberg. За последние три недели ценные бумаги, по подсчетам экспертов, подорожали на $2,2 трлн, а за последние пять лет — более чем в два с половиной раза. В марте 2009 года совокупная капитализация компаний составляла лишь $25 трлн.

Немалый вклад в повышение глобальной капитализации внесли биржи Южной Америки и Ближнего Востока. Бразильский фондовый индекс Ibovespa за август 2014 года поднялся на 7,2%, а саудовский Tadawul прибавил 7% в ожидании того, что власти королевства откроют свою экономику для иностранных инвесторов.

Индекс европейских компаний Stoxx 600, несмотря на опасения инвесторов по поводу развития событий на Украине и обмен Европы санкциями с Россией, поднялся за три недели на 5,6%. Японский Topix вырос за тот же период на 4,7%.

Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500, считающийся «барометром американской экономики», по итогам торгов 26 августа впервые в истории закрылся выше 2000 пунктов, прибавив за день 0,11% и остановившись на отметке 2000,02 пункта.

S&P 500 растет на протяжении последних трех недель. Предыдущий исторический максимум был достигнут 21 августа, после того как Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении низкой учетной ставки. Тогда индекс вырос до отметки 1992,37 пункта. Впервые в истории уровень в 1900 пунктов S&P 500 преодолел 23 мая.

При расчете индекса S&P 500 учитываются котировки акций 500 крупнейших публичных и наиболее значимых компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ и представляющих различные отрасли экономики страны.

Быстро идет вверх и фондовый индекс NASDAQ Composite, учитывающий котировки акций всех эмитентов, торгующихся на считающейся «домом» для высокотехнологичных компаний бирже NASDAQ. По итогам торгов 18 августа 2014 года индекс впервые за 14 лет перевалил за отметку 4500 пунктов. В ходе торгов 26 августа индекс NASDAQ Composite снова вырос и составляет теперь 4570,64 пункта — это самое высокое значение индекса с 31 марта 2000 года, оно почти на 600 пунктов превышает минимум нынешнего года, зафиксированный 3 февраля. Тогда NASDAQ Composite опустился до 3996,958 пункта.

До абсолютного рекорда бирже NASDAQ, считающейся базовой площадкой для высокотехнологичных предприятий из США и других стран мира, еще далеко. Пик подъема индекса по-прежнему приходится на «эпоху доткомов» — в начале 2000 года индекс NASDAQ рос так стремительно, что менее чем за три месяца прибавил тысячу пунктов и 10 марта 2000 года достиг в ходе торгов 5132,52 пункта. Закрылись торги в тот день на отметке 5048,62 пункта, и с тех пор выше 5000 пунктов индекс к закрытию торгов не поднимался никогда.

По итогам торгов 26 августа 2014 года, индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 17106,7 пункта, что примерно на 32 пункта ниже абсолютного рекорда, зарегистрированного в середине июля 2014 года.