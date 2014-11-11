Ценные бумаги Mail.ru могут подорожать на 60% после покупки ВКонтакте

По подсчетам издания Bloomberg, ценные бумаги интернет-компании Mail.ru Group Ltd. могут подорожать на 59% после приобретения крупнейшей в РФ соцсети. Таковы прогнозы аналитиков.

Вчера глобальные депозитарные расписки Mail.ru подорожали на торгах в Лондоне на 2,8% - до $22,51, сократив снижение с начала года до 50%. Индекс агентства Блумберг, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, поднялся на 1,5% - до 72,07 пункта.

Котировки Mail.ru падали в этом году на фоне замедления роста выручки от интернет-рекламы, а также из-за негативного влияния международных санкций на экономику РФ. В сентябре холдинг получил полный контроль над соцсетью ВКонтакте и, по мнению аналитиков, должен выиграть от роста продаж этой компании. «Mail.ru превратит ВКонтакте в инструмент генерирования денежных средств, и это явный драйвер роста для ее бумаг», - считает аналитик ФГ «БКС» Митч Митчелл. Он рекомендует покупать GDR Mail.ru и ожидает роста котировок на 34%.

19 аналитиков, анализирующих поведение ценных бумаг Mail.ru, в среднем прогнозируют цену GDR через 12 месяцев на уровне $35,81, что предполагает 59%-ный рост котировок. Для сравнения, потенциал роста акций компании Yandex, оператора крупнейшего поисковика рунета, оценивается в два раза ниже - на уровне 32%.