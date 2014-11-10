Большая часть азиатских площадок выросла

Фондовые индексы АТР, получив оптимистичную статистику из Китая (о внешней торговле и об уровне инфляции), продемонстрировали рост. Еще одна, не менее важная, причина — сообщение о том, что Шанхай и Гонконг наконец-то начнут объединенную торговлю.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,8%. Гонконгский и шанхайский индексы выросли на 0,8% и 2,3% соответственно. Kospi вырос на 1% (между Южной Кореей и Китаем тоже достигнуто соглашение по поводу свободной торговли). А вот Nikkei снизился на 0,6% по причине укрепления иены.

Samsung Electronics выросла на 5,1%: высокотехнологичный сектор стал лидером роста в регионе за сегодняшний день.

China State Cinstruction Engineering прибавила 10,1% (власти Китая утвердили план вложений в инфраструктурные проекты).

Toyota Motor Corp потеряла 1,5% капитализации.