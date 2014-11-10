Китай хочет накопить золота больше, чем у США. Зачем?

Китай продолжает скупать золото для своих резервов, потому что чиновники таким образом смогут поддержать юань в любых обстоятельствах. По объемам золотых резервов Китай хочет перегнать показатель США.

Так, Пекин будет заполнять официальные золотые резервы до уровня в 8,5 тыс. тонн, сообщает Сун Синь, глава China Gold Association. Чиновники уверены, что золото может дать преимущество Китаю в любой ситуации, а также позволит ускорить «становление» юаня международной валютой.



Надо заметить, что золото играет незаменимую роль во время финансовых кризисов и войн, когда дело доходит до защиты экономической безопасности страны.

Но для того, чтобы сделать свою валюту всемирно популярной, золотовалютных резервов страны не хватает. У Китая только 1,054 тыс. тонн золота, а это всего 3,4% от общего мирового объема. В процентах от общих резервов в США золото составляет 71,7%, в Европе 40-70%, а в среднем по миру около 10%. А в Китае показатель составляет всего 1%.

Скорее всего, именно поэтому Китай поставил цель значительно увеличить запасы золота. Для начала объемы доведут до 4 тыс. тонн, чтобы обогнать Германию и занять второе место в мире, а затем постепенно будет накоплено 8,5 тыс. тонн, что превысит показатель США.

Кроме простой покупки золота Китай будет использовать и другие стратегии. Например, могут ослабить контроль за импортом золота, что позволит компаниям активнее ввозить металл в страну. Плюс к этому Китай может создать золотой фонд - с использованием бюджетных денег, но он должен быть открытым для частного сектора. В конце концов, власти могут создать «золотой банк», который будет устанавливать государственные цены на золото, работать с финансирование и лизингом, гарантировать платежи по золоту и т.д.