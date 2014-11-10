Прогноз ЦБ: экономика страны в 2015-2016 гг. расти не будет

Центробанк РФ считает, что до 2018 года ни США, ни ЕС не отменят санкции против России, а вот нефть немного стабилизируется — до уровней $92-95 за баррель. Но при таком раскладе российская экономика в 2015-2016 годах расти не будет, считает Банк России. Этот прогноз опубликовали сегодня на сайте центробанка.

В частности, ожидается, что если санкции сохранятся и цена за баррель нефти будет в районе $92-95, рост экономики России в 2015-16 годах будет составлять 0%-0,1%. Уже к 2017 году ждут ускорение роста до 1,6%.



К слову, к концу 2014 года центробанк надеется на рост в 0,3%, а это на 0,1 п.п. меньше, чем прогнозировали еще в сентябре этого года.

Центробанку пришлось отказаться от планов по снижению инфляции до 4% в год, т. к. инфляция резко стала расти в этом году. Такую цель «перенесли» на 2017 года (ранее ставили на 2016 год). В 2014 году Банк России ожидает, что рост цен не превысит 8,4%, в 2015 – 6,4%, в 2016 — 5,3%. Но допускается отклонение фактической инфляции от прогноза на 1,5%.

Ускорение инфляции не станет поводом для поднятия ключевой ставки, также сказано в проекте денежно-кредитной политики ЦБ. Плюс ко всему Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из России в 2014 году: с $90 млрд до $128 млрд.