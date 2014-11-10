Европейские индексы снизились по итогам прошедшей недели

В пятницу и по итогам недели в целом европейские фондовые индексы снизились. Началось всё с падения котировок банков еврозоны, которое, в свою очередь, было инициировано информацией о грядущем ужесточении контроля над финансово-кредитным сектором региона. Сообщение об этом было сделано в пятницу: ЕЦБ намерен изменить политику надзора за европейскими банками.

Итогом всей этой цепочки событий стало пятничное снижение сводного индекса региона Stoxx Europe 600 на 0,54% (по итогам недели индекс снизился на 0,5%). САС 40 потерял 0,89%, DAX — на 0,91%, а вот британский FTSE 100 прибавил 0,25%.

Как уже было сказано выше, банковский сектор сильнее всего сдал позиции. Так, по 9% капитализации потеряли National Bank of Greece, Piraeus Bank и Eurobank Ergasias.

При этом немецкий страховщик Allianz SE прибавил 3,6% на оптимистичном прогнозе операционной прибыли и после заявления о повышении дивидендов: с 2014 финансового года на регулярные выплаты акционерам будет направляться 50% от чистой прибыли, а не 40%.

В пятницу поднялись акции машиностроительного сектора (к примеру, производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems SA вырос на 17% на сильной квартальной отчетности). Сталелитейная компания ArcelorMittal прибавила 2,3%. Шведская Skanska AB тоже продемонстрировала оптимистичные отчеты, вследствие чего приибавила 3,7%.