На монетном дворе США кончилось всё серебро

На монетном дворе США были проданы абсолютно все имевшиеся там серебряные инвестиционные монеты. Дело в том, что на волне рекордного падения стоимости на серебро спрос на него укрепился. С начала ноября монетный двор продал 1,26 млн унций серебряных монет, и сейчас представители ведомства разводят руками: «Запас временно закончился».

Предпосылки ситуации намечались еще в октябре, когда продажи серебряных монет подпрыгнули на 40% по сравнению с первым осенним месяцем. Вчера серебряные фьючерсы на Comex упали до четырехлетнего минимума — до $15,12 за тройскую унцию. Это подстегнуло аппетиты скупщиков серебра и привело к закономерному результату.